Per chi vuole passare la notte di San Silvestro in modo poco convenzionale c’è la proposta del Teatro La Baracca di via Frosini a Casale. Il 31 dicembre alle 21.30 andrà in scena La Cervelliera. Commedia da matti, scritta e interpretata Maila Ermini (foto) e Gianfelice D’Accolti. Racconta la storia di quattro gagliardi personaggi alla ricerca dello gnegnero perduto, ospiti di una specie di hotel per pensionati benestanti. E’ una commedia brillante tra Ariosto e Beckett, godibile a più livelli, dove il tema dell’identità traina quello dello spaesamento esistenziale e della manipolazione sociale. I quattro, o quattro alla seconda personaggi, si intersecano e tracciano uno stradario psicologico esilarante. Al termine un "veglione rustico", con tante cose buone da mangiare. Per organizzare al meglio la serata, il teatro chiede di prenotare e acquistare il biglietto il prima possibile:[email protected] e 348 7046645 (no Whatsapp, sì Sms). Ingresso comprensivo di buffet 30 euro.