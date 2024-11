Tc Prato per il primato Tc Bisenzio in forma

Ultima giornata della fase a gironi di serie A2 maschile e femminile. Squadre pratesi in campo oggi a partire dalle 10. Il Tc Prato femminile insegue il primo posto nel raggruppamento, mentre la squadra maschile del Tc Bisenzio punta a raggiungere la seconda piazza, che significherebbe semifinale play off col favore del campo. Partiamo dalle ragazze. Dopo la quinta vittoria contro il Ct Ceriano per 3-1 il team capitanato da Claudia Romoli vuole fare l’en plein anche a Catania, contro il Cus. In Sicilia saranno presenti Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci, mentre Lucrezia Stefanini sarà chiamata in seguito, per le sfide play off. La classifica vede il Tc Prato a 15 punti, Tc Parioli a 12, Apem Copertino a 10, Ct Ceriano e Tennis Beinasco a 6, Cus Catania a 4 e Stampa Sporting Torino ancora a 0. "La squadra vuole chiudere in bellezza e sono sicuro che cercheranno di ottenere il massimo – spiega la capitana del team laniero, Claudia Romoli – l’inserimento di Tatiana Pieri è stato ottimo e con Turini, Ricci, Stefanini e le nostre due straniere siamo pronte per il rush finale". A livello maschile i bad boys del Tc Bisenzio, capitanati da Marco Paltracca, dopo il pareggio contro il Tc Genova affronteranno nell’ultimo match in casa il Tc Ronchiverdi.

Saranno della partita un Samuele Pieri in grande forma, Cosimo Banti, Andrea Militi Ribaldi e Gabriele Bonechi, che si è messo a disposizione della squadra. La classifica del girone 2 di A2 vede il Ct Zavaglia a 13 punti, il Tc Bisenzio a 11, il Ct Maglie a 10, il Ct Scaligero 8, il Tc Genova a 5, Ronchiverdi a 3 e ancora a 0 il Tc Palermo 2.

"Nelle ultime tre giornate – spiega Paltracca, capitano del Tc Bisenzio – abbiamo tirato fuori un grande cuore per conquistare due vittorie esterne e il pareggio di domenica scorsa con il Tc Genova. Manca poco per raggiungere la seconda posizione e vincendo davanti al nostro pubblico potremo rigiocare in casa la semifinale play off. Sarebbe un grande vantaggio". L.M.