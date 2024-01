Strade e cimitero in sicurezza. Interventi per oltre 350.000 euro

Ammontano a circa 350mila euro le risorse che il Comune di Vernio sta impegnando per la messa in sicurezza delle strade e del cimitero di Cavarzano. Si tratta di interventi in parte già attivati mentre i lavori più rilevanti verranno condotti con l’arrivo della primavera. "È un chiaro segnale di attenzione per un territorio di cui il Comune si prende cura al pari degli altri, gli interventi più rilevanti riguardano la via di Cavarzano e il cimitero - spiega il sindaco Giovanni Morganti - L’ufficio tecnico è attento, oltre che nell’accogliere le segnalazioni dei cittadini, anche nel sollecitare le aziende pubbliche che intervengono nei sottoservizi a ripristinare le criticità". Sulla via di Cavarzano prima dell’estate scorsa si è intervenuti con lavori per 35mila euro per la messa in sicurezza dei tratti che mettevano in evidenza elementi di pericolosità. Anche nei mesi invernali la strada resta sotto osservazione con l’attivazione di interventi tampone determinati dalle conseguenze di pioggia e ghiacciate.

Sempre sulla via di Cavarzano, in primavera o almeno appena temperature e meteo lo consentiranno, è previsto un intervento più consistente, del valore di 120mila euro: riguarda alcuni tratti più pericolosi che verranno messi in sicurezza attraverso la collocazione di un sistema di pali metallici in banchina. I lavori sono già stati appaltati.

Consistente anche l’intervento che riguarda il cimitero di Cavarzano che riguarda la messa in sicurezza dei muri di recinzione con un investimento di 180mila euro. Il progetto appena pronto sarà inviato alla Soprintendenza per l’autorizzazione. Si provvederà poi al bando per l’assegnazione dei lavori. Sulle manutenzioni ordinarie del verde e del cimitero, l’amministrazione si è avvalsa del contributo della proloco di Cavarzano che grazie all’impegno dei suoi volontari, affianca il Comune per rispondere alle esigenze del territorio.