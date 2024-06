Statua del Datini a nuovo. Partono i lavori per pulirla

E’ partito il cantiere per il restuaro del monumento a Francesco Datini in piazza del Comune. L’intervento si concluderà entro la fine di luglio, l’importo complessivo investito nei lavori è di 20mila euro. Per il restauro del monumento si seguirà un approccio di tipo conservativo nel rispetto dei materiali storici. La statua del Datini, in particolare, presenta un degrado legato agli agenti atmosferici e ad altri fattori come lo smog.

L’intervento consisterà nella rimozione delle incrostature calcaree, nella rimozione di muschi e licheni presenti, nel consolidamento e stuccatura delle microfratture, nel consolidamento dei gradini fratturati attraverso la pulitura, muratura e stuccatura dei giunti per impedire le infiltrazioni di acqua e nel restauro della formella in marmo recuperata che sarà ricollocata nel basamento. Gli operai resteranno in cantiere per circa un mese.