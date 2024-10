Spazio KolAm, corsi di difesa personale

Allo spazio KolAm di via Targetti 10/9 di Monica Bucciantini questa volta non si parla di teatro, ma di difesa personale femminile. Sono in partenza dei corsi tenuti da esperti, che si tengono il lunedì dalle 20 alle 21, con i primi interventi di prova a ingresso libero e gratuito. Esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda la pratica di uno "sport da combattimento". Gli sport da combattimento e da contatto come la kickboxing, il pugilato, il karate, lo judo, sono condizionati da regole ben definite, categorie di peso e livelli di preparazione; inoltre allenano l’atleta ad affrontare avversari che praticano la sua stessa disciplina. "Il contesto della difesa personale è notevolmente diverso – spiega Bucciantini –. Il corso che andremo a preparare affronterà su più aspetti come reagisce il corpo umano, come si affronta un aggressore, i comportamenti che adottiamo senza poi contare le metodologie di base ed avanzate per uscire da una situazione di criticità". Le lezioni sono a cura di Area Safe (Sicurezza Applicata Formazione Emergenza), un’associazione i cui componenti sono appartenenti a forze dell’ordine e collabora con la Scuola interregionale di polizia locale. Per maggiori info 333 2884585 e [email protected]