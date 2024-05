Spaccio di droga nel locale, la polizia chiude un bar a Prato

Firenze, 9 maggio 2024 - Chiusura forzata per un bar a Prato: l'ha disposta il Questore della città toscana ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza in quanto, si spiega in una nota, lo scorso 5 maggio i carabinieri all'interno del locale hanno arrestato uno straniero, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, perchè "colto nella flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti". Nel bar, che si trova in via Erbosa ed è gestito da un cinese, nel corso di una perquisizione i militari trovarono poi 10 grammi di cocaina e circa 20 grammi di hashish, sopra una mensola e in un bagno altri 6 grammi di hashish. "Considerato il tenore dei fatti accertati e i conseguenti rischi per la sicurezza pubblica, il Questore di Prato, Pasquale Antonio de Lorenzo - si spiega - ha adottato un provvedimento amministrativo avente finalità cautelare che è stato notificato nella giornata di ieri e che dispone la chiusura del locale per 15 giorni".