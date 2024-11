Spaccate in via Strozzi: "È la quarta volta"

Non c’è pace per gli automobilisti. Ancora finestrini spaccati nei pressi del centro storico nella notte fra lunedì e martedì. E’ stato un risveglio amaro per i residenti: quando sono andati a riprendere le proprie auto hanno trovato i finestrini rotti e tutto messo a soqquadro all’interno delle macchine. Per cosa poi? Come sempre per rubare i pochi spiccioli che i proprietari lasciano entro le auto. Sono più i danni da pagare e le grane da affrontare che il reale valore del bottino portato via dai vandali. Questa volta a essere presa di mira è stata un’auto in sosta in via Strozzi all’altezza del civico 120. E quello che è peggio è che la residente è la quarta volta che trova l’auto forzata dai ladri. La donna ha deciso di presentare denuncia. "Non si vive più in questa zona, diventata terra di nessuno - dice -. Non sono l’unica colpita; anche altri vicini lamentano lo stesso problema. Sempre in via Strozzi erano stato abbandonati cumuli di rifiuti e anche un materasso poco più avanti". I cittadini dicono di essere stanchi di una situazione fuori controllo, senza sicurezza: "Non si dorme tranquilli perché temiamo di trovare brutte sorprese al mattino con le auto parcheggiate in strada".

La spaccata segue la raffica avvenuta nella notte fra domenica e lunedì nella zona del parcheggio del Ponzaglio, in via Protche e viale Galilei. Nella stessa notte, i ladri erano entrati per l’ennesima volta da "Farid" in via Reggiana. I balordi hanno forzato la porta di ingresso e hanno arraffato il fondo cassa. Anche in questo caso si tratta di pochi spiccioli rispetto ai danni subito al locale.