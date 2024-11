Sounds Friday: a Viaccia Benini e Sinigaglia

Ai confini del jazz, con due strumenti insoliti per la musica afroamericana: un flauto e una fisarmonica nella rassegna Sounds on Friday alla sua ventesima edizione, a Viaccia - Circolo della Libertà in via Pistoiese 659),domani alle 21,30. Da non perdere. Perché c’è proprio da domandarsi come può suonare un duo jazz con flauto e fisarmonica che Carlotta Vettori, direttrice artistica della fortunata rassegna (anche lei flautista) ha voluto sperimentare, chiamando due artisti di livello internazionale: Stefano Benini (foto) al flauto e Thomas Sinigaglia alla fisarmonica. Occasione più appropriata non c’era per festeggiare la ricorrenza del XX anniversario e per tener fede all’idea sperimentale di questa rassegna che si spinge appunto "ai confini del jazz". Una scommessa e una serata speciale dove il duo presenta tra l’altro il suo disco Warm up, un viaggio insolito nelle varie atmosfere della musica afroamericana. Incluso nel disco un dolcissimo tema di Caetano Veloso (Lindeza) e due omaggi a Lennie Tristano (Out but where? e Turkish mambo). Omaggio a sonorità tradizionali del jazz (Killer Joe, Cute, Someday my prince will come e Nose flute blues, suonato con un flauto nasale), fuse con quelle più sperimentali, amalgamate da improvvisazione pura e interplay . Stefano Benini ha scritto anche un libro dedicato a "Il flauto jazz" (edizioni Curci). Non si contano le collaborazioni prestigiose di Thomas Sinigaglia: con l’orchestra Sinfonica Verdi diretta dal premio Oscar Nicola Piovani, e anche con la nostra Camerata. Per informazioni e prenotazioni 349/2321388.

G.G.