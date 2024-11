Sorride Montemurlo, Valbisenzio battuta

Gioie e dolori per le nostre formazioni impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1.

Sorride la Montemurlo Basket, che supera di misura in trasferta (72-70) la Shoemakers Monsummano e sale al secondo posto in classifica nel girone A con 10 punti, insieme con Basket Calcinaia e Basket Sei Rose, dietro la capolista Cestistica Audace Pescia. Partita molto complicata per i biancorossi, che nel primo quarto giocano poco e chiudono sotto di 8 punti al primo intervallo (20-12).

Nel secondo perido la gara si fa più equilibrata e si arriva all’intervallo lungo sul 34-34.

Al rientro in campo dagli spogliatoi i montemurlesi riescono a trovare la giusta continuità in attacco e allungano, guadagnando 8 punti di vantaggio al terzo riposo (46-58). Nell’ultimo quarto Monsummano tenta di rientrare in partita e il finale è giocato punto a punto, ma i due tentativi finali, uno per parte, in extremis premiano i biancorossi.

Montemurlo stasera alle 21.15 sarà di nuovo in campo, nel primo turno infrasettimanale, per ospitare Carrara Legends.

Giornata storta, invece, per il Cmb Valbisenzio, che incassa la prima sconfitta stagionale sul campo di Valdelsa Basket, perdendo 65-59, e deve cedere la prima posizione in classifica nel girone B, venendo scavalcata di 2 lunghezze dalla Virtus Certaldo (pur rimanendo in seconda posizione a quota 10). Domani alle 20.30 i valbisentini andranno ospiti sul campo della Laurenziana.

L.M.