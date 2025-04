Sori, Michelozzi lascia: il bilancio dopo nove anni di presidenza

Dopo nove anni di mandato Alessandro Michelozzi (foto) ha concluso il suo impegno alla presidenza di Sori. Il trasferimento nella nuova sede di piazza San Francesco ha segnato l’inizio di una profonda trasformazione: dal 2016 al 2024 l’accertamento dei tributi elusi o evasi è cresciuto da 9,5 a 12 milioni di euro, la riscossione è aumentata da 11,5 a 22,6 milioni di euro, mentre il patrimonio netto è raddoppiato, passando da 1,1 a 2,5 milioni di euro. I Comuni SOci sono saliti da 3 a 7, i costi a carico degli enti si sono stabilizzati intorno ai 3,2 milioni di euro e il personale è rimasto sostanzialmente stabile.

"Il percorso intrapreso dal 2016 a oggi ha visto l’azienda affrontare sfide importanti, raggiungendo risultati significativi in termini di crescita e consolidamento - sottolinea Michelozzi -. È stata un’esperienza amministrativa e umana intensa che custodirò con cura tra i miei ricordi. Ringrazio tutte le persone dell’Azienda che, con il loro impegno, hanno saputo alimentare un processo virtuoso di cambiamento e crescita." Michelozzi ha espresso un ringraziamento speciale anche ai colleghi del Cda, al collegio sindacale, ai Comuni soci e ai loro amministratori, ai consiglieri comunali, sottolineando "il clima di rispetto, collaborazione e condivisione degli obiettivi".

Un ricordo particolare è stato rivolto a Enrico Cecchin, il direttore della società morto nell’agosto scorso, che ha rappresentato un riferimento centrale lungo tutto il percorso, ma anche a Elisabetta Santi e Francesco Fanelli, colleghi scomparsi negli anni di mandato. Guardando al futuro l’ex presidente auspica che "Sori possa continuare a crescere fino ad assumere un respiro regionale, valorizzando il modello in-house come strumento di cooperazione tra enti locali per una gestione più efficiente e sostenibile dei servizi pubblici". Infine, nella lettera scritta per la fine del mandato, Michelozzi augura "Buon lavoro alla nuova presidenza, ai nuovi organi societari e al coordinatore operativo Francesco De Monte: sono sicuro che sapranno guidare al meglio il percorso di crescita dell’azienda".