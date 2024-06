Soldi per luoghi di culto centri civici e sociali

Il Comune ha avviato nei giorni scorsi le procedure per l’assegnazione dei contributi destinati ai centri civici e sociali ed agli edifici per il culto. Si tratta delle somme derivanti dagli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria registrati lo scorso anno per le quali i Comuni erogano contributi per l’acquisto, per la realizzazione di nuove opere, per il restauro, il ripristino, la ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di strutture già esistenti relative ai centri civici e sociali, agli edifici religiosi e destinati all’esercizio del culto.

Il bando che riguarda i centri civici e sociali mette a disposizione 100 mila euro, quello per gli edifici di culto la stessa cifra. Per le informazioni utili e la modulistica necessaria si può consultare il sito www.comune.prato.it. Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 settembre con pec all’indirizzo [email protected] e/o all’ufficio archivio e protocollo in piazza del Pesce n. 9.