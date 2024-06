Sistema per le ricette ancora in tilt. Pazienti nei guai: raffica di proteste

Il sistema nazionale che invia le ricette elettroniche è andato in tilt: blocco totale almeno una giornata intera, quella di mercoledì, con una lenta ripresa nella giornata di ieri. Uno stop che anche a livello locale si è tradotto in utenti su tutte le furie e in disagi per i medici di medicina generale, costretti a tornare ai ’santi vecchi’ delle ricette rosse. Ricette rosse che, come si sa, portano con sé non pochi problemi per entrambi i fronti, quello dei professionisti sanitari e quello dei pazienti che per forza di cose debbono passare dall’ambulatorio per ritirare la prescrizione. Prescrizione che comporta una ulteriore difficoltà: quella delle prenotazioni per esami, impossibili da fare via Cup on line o con Zero code. Sistemi, questi ultimi, che richiedono il promemoria rilasciato dai medici di famiglia che arriva via sms sui cellulari dei proprio assistiti. Insomma, un disservizio che ciclicamente si ripropone e che rischia di far trasformare un’agevolazione - quella della ricetta dematerializzata – in un capestro difficile da gestire. Soprattutto, quello che chiedono i medici di famiglia è che venga ripristinata una volta per tutte la validità della cara e antica ricetta rossa. Purtroppo, infatti, i cittadini se intendono prenotare un esame e hanno a disposizione solo la ricetta rossa, debbono presentari fisicamente agli sportelli Cup con il rischio di sentirsi rispondere dagli operatori che quel tipo di prescrizione non può essere accettata. Intanto per tamponare le falle di un’organizzazione a base di ricette dematerializzate, l’auspicio è che si possa tornare a dare piena validità alle ricette rosse, le uniche, come rimarcano alcuni medici, veramente legali.

Sa.Be.