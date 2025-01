Sinergia in campo. E doppio premio

Da un vecchio campo di basket in disuso, grazie all’impegno e alla collaborazione tra pubblico e privato, a Prato è nato un playground multidisciplinare, aperto a tutti. E’ il nuovo spazio gioco inclusivo di via Turchia da poco inaugurato che si è già meritato due importanti riconoscimenti, il premio Costruiamo Gentilezza nello sport e il premio Costruiamo Gentilezza nel lavoro che sono stati consegnati a Marlene Cracas, ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon, e a Fulvio Matteoni, responsabile per le relazioni istituzionali di Decathlon Italia. L’opera è il frutto della collaborazione tra il Comune di Prato e la Fondazione Decathlon che hanno unito le forze per realizzare la proposta dell’associazione Pallamano A Ruota Libera, creando un campo multisport pensato per favorire inclusione e integrazione.

Il campo può ospitare discipline sportive come calcetto, basket e pallamano e grazie al fondo in resina, l’area è utilizzabile anche da persone in sedia a rotelle. Il premio Costruiamo Gentilezza nello sport, ideato da Gaia Simonetti in collaborazione con Ussi Toscana, è un riconoscimento che valorizza i gesti di gentilezza nello sport. Consiste in una maglia disegnata dai bambini, simbolo di gentilezza attraverso lo sport.

Nei primi tre anni, il premio è stato consegnato, tra gli altri, a Guglielmo Vicario, Anna Astori (in memoria del figlio Davide), Claudio Ranieri, Giorgio Chiellini, Federica Cappelletti e Javier Zanetti. L’intervento di riqualificazione del campo da basket esistente, avviato ad agosto, ha avuto un costo complessivo di 95mila euro, finanziato dall’Amministrazione Comunale con il contributo della Fondazione Decathlon pari ad Euro 37.000.

Il Comune ha sottoscritto un patto di collaborazione con l’Associazione ASD pallamano a ruota libera per la sua gestione.

Questi orar di aperturai: dal 1 ottobre al 31 marzo dalle ore 8 alle ore 21; dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 8 fino alle ore 23.

Massimiliano Martini