Simona Marinai eletta nel consiglio nazionale delle donne imprenditrici Fipe

Prato, 30 ottobre 2024 - L’imprenditrice pratese Simona Marinai è stata eletta nel Consiglio nazionale del Gruppo donne imprenditrici della Fipe Confcommercio. Si tratta di una conferma, dopo il precedente mandato: Marinai, già vicepresidente italiana del Gruppo, consolida così la posizione del territorio nel Paese. Le votazioni si sono tenute ieri, nella sede romana della Fipe. Le candidate, arrivate da tutta Italia, erano 30, ma Marinai è stata riconfermata con convinzione. “Significa – commenta – che la strada intrapresa è quella giusta. Ora dobbiamo continuare a lavorare con forza, a testa alta, perché il percorso che si apre sarà intenso e ricco di nuove opportunità di crescita”.

Gli obiettivi sono nitidi: “Nel corso dei cinque anni trascorsi ho portato avanti un progetto di consolidamento del marketing territoriale, fatto squadra con le colleghe lavorando sui gap formativi e avviato un percorso assolutamente necessario come il progetto 'Sicurezza Vera'. Quest’ultimo rappresenta la priorità anche per il prossimo mandato: andremo a promuoverlo in ogni contesto, sicure che attraverso l’informazione e con la consapevolezza si possa contrastare il fenomeno della violenza di genere”.