Sicurezza idrogeologica: "Piano da 700 milioni"

Santa Lucia e Figline, due territori diversi accumunati dalla stessa ferita inferta dall’alluvione lo scorso 2 novembre. Per entrambi c’è l’impegno concreto a mettere in fila interventi piccoli e grandi per la completa messa in sicurezza idrogeologica di tutte le zone alluvionate. E’ quanto annunciato dalla candidata sindaca del centrosinistra, Ilaria Bugetti, che ha fatto tappa prima a Santa Lucia e poi a Figline per incontrare i cittadini. Due momenti partecipatissimi per un confronto a tutto campo sulle opere realizzate in questi anni e sulle necessità future. Bugetti ha messo sul piatto una proposta concreta: un tavolo permanente sulla sicurezza idrogeologica con tutti gli enti preposti per coordinare e monitorare il piano di interventi frutto della mappatura dei territori effettuata con il Genio civile e gli enti competenti dopo l’alluvione. Piano che comprende anche interventi sui corsi d’acqua minori. “Un evento eccezionale richiede una risposta eccezionale - sottolinea Bugetti -. Il piano è corposo e cuba oltre 700milioni di euro per tutta la Toscana. Noi faremo la nostra parte. Siamo in attesa di capire se anche il governo farà altrettanto". Inoltre il 19 maggio verrà a Prato l’assessora regionale all’ambiente e alla protezione civile, Monia Monni per definire con precisione la proposta lanciata da Bugetti a Santa Lucia e a Figline. Tra l’altro proprio a Figline è prevista una vasca d’espansione per mettere in sicurezza il torrente Vella. Sarà realizzata in zona Vainella è convoglierà le acque provenienti dall’alta collina prima che inizi il tratto tombato sotto l’abitato di Villa Fiorita.

A Santa Lucia è stato fatto il punto su quanto realizzato in questi anni dallla realizzazione dei marciapiedi lungo via Bologna al progetto di traffic calming in via Marradi per il traffico verso la scuola e la piscina, fino alla sistemazione dell’ingresso alle scuole Meucci e la riqualificazione del parco GiocaGiò. "Attenzione che continueremo a portare avanti - conclude Bugetti - grazie a un confronto costante della popolazione, direttamente e attraverso i consiglieri di zona. Penso ad esempio al potenziamento della rete ciclabile, alla sistemazione di alcuni attraversamenti pedonali e tratti stradali per renderli più sicuri. E ancora la sistemazione del giardino fra la Tangenziale e via Carpini. La cura deve essere capillare e quotidiana".