Si comincia con "Calici di stelle". Degustazioni di vino e musica

Primo dei due weekend con "Calici di stelle", l’appuntamento promosso dalla Pro Loco di Carmignano - con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune - all’insegna del buon cibo, di piatti tipici locali, della degustazione del vino doc di Carmignano con Fisar delegazione Prato, dell’intrattenimento per bambini, della musica dal vivo e dell’osservazione delle stelle con l’associazione Astrofili fiorentini. Si parte domani alle 20 con i baby laboratori a cura dell’associazione Artumes. Dalle 21.30 spazio alla musica dal vivo e alle atmosfere swing, boogie woogie e rock’n’roll della Little Italy del dopoguerra eseguite da Quei Bravi Ragazzi swing band. Il giorno dopo, ancora dalle 20, Artumes replica i baby laboratori, mentre dalle 21.30, accompagnati dalla splendida voce di Nadine Rush, risuoneranno i classici della black music, blues, soul e funk riarrangiati con un groove Nu Soul. Appuntamento alla Rocca di Carmignano: ingresso a 3 euro, gratuito fino a 12 anni. Per ulteriori informazioni mandare una mail all’inridizzo [email protected] oppure visitare la pagina Facebook della Pro Loco Carmignano.