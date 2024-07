Si cerca un gestore per il "Centro visite"

C’è tempo fino al 15 luglio per partecipare alla manifestazione d’interesse aperta dal Comune di Cantagallo per la concessione, a titolo gratuito, del Centro Visite di Cantagallo per l’anno 2024 (quindi fino a dicembre). La ricerca nasce dalla necessità di trovare un nuovo gestore dal momento che la convenzione in essere con Legambiente – precedenti gestori - risulta scaduta da diverso tempo. All’avviso possono rispondere "associazioni, soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono la tutela dell’interesse generale della collettività e promuovono iniziative e progetti con finalità di carattere istituzionale di valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, di sviluppo delle risorse artistiche, culturali architettoniche e delle produzioni agricole e gastronomiche, mediante attività di educazione ambientale, di accoglienza ed informazione, di turismo didattico, educativo ed ambientale, nonché attività ludico-ricreative e di promozione culturale, enogastronomica ed agroalimentare".

L’immobile è in via Napoleone da Cantagallo, è costituito da tre piani fuori con sala conferenze, cucina attrezzata, punto informativo, sale didattiche e una terrazza panoramica. Alla scadenza della presentazione delle proposte, una commissione formata da funzionari dell’ente e di altri enti valuterà i progetti in base al periodo di apertura garantita della struttura, ai servizi e attività offerte, ad esperienza nel settore specifico di attività. Le domande potranno essere presentate solo tramite pec a: [email protected] entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 luglio 2024; modalità e ulteriori informazioni sul sito del Comune di Cantagallo.

