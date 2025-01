Servono 56 addetti ai servizi scolastici . Pubblicato il bando

E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 56 addetti ai servizi scolastici con riserva in favore dei volontari delle Forze Armate e dei volontari del Servizio Civile Nazionale.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione è necessario aver maturato un’esperienza lavorativa pari ad almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni nel corrispondente profilo professionale presso nidi di infanzia comunali e/o scuole di infanzia comunali o statali a gestione diretta o indiretta.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a lui intestato o di un domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni, non è sufficiente il possesso di un indirizzo e-mail non certificato.

La procedura di invio delle domande di partecipazione al concorso (registrazione, compilazione e invio) dovrà essere completata, a pena di esclusione entro le 23.59 del 30 gennaio 2025.