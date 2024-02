Prato, oltre mezzo milione di integratori alimentari sotto sequestro. Sigilli a 400mila euro di merce

Prato, 29 febbraio 2024 – Maxisequestro della guardia di finanza di Prato: nella rete delle Fiamme Gialle è finita merce del valore di 400mila euro, in tutto oltre 920mila articoli commercializzati da tre aziende del distretto pratese. Circa un terzo della merce sequestrata è contraffatta. Oltre mezzo milione di articoli riguarda invece integratori alimentari considerati non sicuri per la salute perché non a norma.

Il blitz delle Fiamme Gialle è scattato dopo servizi di appostamento, pedinamento e osservazione e anche dopo la consultazione delle banche dati: elementi che, incrociati, hanno portato l’attenzione a concentrarsi sulle tre aziende pratesi. C’è un denunciato per contraffazione, mentre un’impresa è stata segnalata alla Camera di Commercio per l’avvio dei procedimenti di sanzione per le violazioni riscontrate sui prodotti sottoposti a sequestro. Una segnalazione è stata inviata anche alla Regione per le violazioni sugli integratori alimentari.