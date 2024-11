Segreteria Pd, obiettivo unità verso le Regionali

Obiettivo: navigare in un’unica direzione sull’asse Prato-Firenze verso l’appuntamento delle elezioni regionali. Il Pd, targato Biagioni, ci crede. Giornate di trattative per definire la segreteria che guarda al 2025 con spirito unitario. Stasera appuntamento a Paperino per verificare se lo spirito è quello giusto, condiviso da tutti o quasi. Il segretario Marco Biagioni ha lavorato per mettere d’accordo tutte le anime dem individuando sensibilità e punti di forza nonché di equilibrio. Ecco quindi che entra Simone Mangani, ex assessore, attuale consigliere comunale, biffoniano. Ruolo di rilievo in segreteria per Monia Faltoni capogruppo Pd in consiglio comunale e per Marta Logli, riconferma di peso.

Fiducia piena anche a Lorenzo Leo, che avrà in mano il settore Organizzazione. E’ lui che rappresenta il raccordo tra i dem e il mondo della chiesa (ex presidente dell’Azione Cattolica di Prato, e riferimento della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali).