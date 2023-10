Scuola, aiuti per prendere l’autobus

Un contributo per pagare l’abbonamento autobus per la scuola media "Pontormo".

A Carmignano è aperto il bando per ottenere il rimborso pari alla differenza delle somma pagata su base Isee ad Autolinee Toscane Spa per l’acquisto dell’abbonamento studenti (10 mesi) e quanto sarebbe stato versato all’Ente per tale servizio su base Isee. Sono, infatti, riaperti i termini per la presentazione delle domande relative al "Contributo trasporto scolastico".

Le domande dovranno essere presentate entro il 27 ottobre, utilizzando il modulo predisposto dal Comune di Carmignano e scaricabile da www.comune.carmignano.po.it.

Sono previste 7 fasce di reddito Isee (da zero a 37.000 euro) e bisogna fare attenzione ad essere in regola con tutti i pagamenti dei servizi scolastici dell’anno precedente (mensa, trasporto). Inoltre il richiedente non dovrà beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette o indirette erogati allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa sostenuta.

E’ necessario essere in possesso di attestazione Isee valida. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del genitore o tutore dello studente e copia dell’avvenuto pagamento per l’acquisto dell’abbonamento.

Inoltre viene considerato prioritario, anche secondo la normativa della regione Toscana, il trasporto degli studenti disabili, e garantita tempestività nel trasferimento delle risorse affinché sia possibile programmarle prima dell’avvio dell’anno scolastico.