Con le luci nautiche, pur nel buio della notte, hanno intravisto qualcosa. Si sono quindi avvicinati capendo che quella macchia era un corpo, il cadavere di una donna scomparsa poche ore prima dalla sua casa a Vaiano. La scoperta, poco prima della mezzanotte tra venerdì e sabato a Marina di Pisa, è stata fatta da alcuni pescatori che hanno dato subito chiamato i carabinieri. E’ stato poi allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza, ma per la signora non si poteva fare più nulla. La donna, 57 anni, si era allontanata da casa in auto giovedì mattina. Proprio la macchina, una Mazda, è stata scoperta parcheggiata non distante dal luogo del ritrovamento: all’interno c’erano gli effetti personali. Da un primo esame del corpo, poi trasportato all’istituto di medicina legale di Pisa in attesa dell’autopsia, il medico ha potuto stabilire che la donna è rimasta nelle acque del mare alcune ore prima dell’avvistamento tra gli scogli, avvenuto intorno alle 23.30 di venerdì, a Boccadarno. Non risultano segni di violenza e niente porta a pensare a responsabilità di altri nella sua morte. Una fine tragica, dunque, per la donna, originaria proprio della costa pisana.

L’ultimo avvistamento della 57enne che aveva vissuto anche a Prato prima di trasferirsi in Valbisenzio, era avvenuto giovedì in un bar di Galciana e poi di lei si erano perse le tracce: la 57enne era in cura per problemi psichiatrici. La segnalazione della sua scomparsa era finita anche nel sito della trasmissione "Chi l’ha visto?" di Rai3.