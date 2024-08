Schiamazzi notturni: interviene la polizia municipale

Prato, 10 agosto 2024 - Ieri intervento a Figline contro gli schiamazzi serali di un gruppo di giovani. Da tempo i residenti lamentavano confusione, danneggiamenti e disagi. Prosegue l’attività di controllo della Polizia municipale di Prato contro gli schiamazzi e i comportamenti molesti di gruppi di giovani e giovanissimi. Giovedì sera, 8 agosto, una pattuglia del Reparto Territoriale ha effettuato un intervento a Figline dove i residenti da tempo lamentano confusione, danneggiamenti e disagi causati da alcuni gruppi di ragazzi tra i 14 e i 16 anni che si ritrovano in paese. Due di loro sono stati trovati in sella ad un ciclomotore senza casco ed il conducente senza patente. I due giovani sono stati multati e lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo. Come annunciato ieri, l’intervento rientra in una strategia più ampia pensata dal vicesindaco con delega alla Municipale Simone Faggi e dall’assessora alle Politiche giovanili Maria Logli per dare risposte alle segnalazioni dei cittadini, intercettare l’eventuale presenza di disagio giovanile e promuovere la condivisione degli spazi pubblici quali giardini e parchi. Maurizio Costanzo