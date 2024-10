Scatta da oggi la campagna antinfluenzale

Inizia dalle Rsa oggi la campagna di prevenzione contro l’influenza con la somministrazione del vaccino ad alte dosi e quello contro il Covid. Sono oltre 6500 le dosi, messe a disposizione dalla regione e già pronte nei frigoriferi dell’Asl: via via, saranno trasferite nelle strutture e disponibili per i medici di famiglia che effettueranno le vaccinazioni agli ospiti delle strutture.

Il vaccino ad alte dosi è particolarmente indicato per stimolare il sistema immunitario in pazienti anziani e residenti in comunità: la Toscana lo ha messo a disposizione già da qualche anno proprio per conferire una maggiore protezione a coloro che sono più esposti ai rischi derivanti dall’influenza data anche la situazione residenziale. Dal 7 ottobre la campagna vaccinale si estenderà invece in tutti i territori aziendali: Prato, Empoli, Firenze e Pistoia: le dosi vaccinali complessive sono 392.000 stimate in relazione agli assistiti di ogni singolo pediatra e medico di famiglia, con almeno sessanta anni di età e tutti coloro che rientrano tra i soggetti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione, agli ospiti della Rsa, ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria e per i centri vaccinali Asl. Sempre per le persone oltre i sessant’anni i vaccini si potranno prenotare anche in una delle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna.

La vaccinazione antinfluenzale oltre che dal proprio pediatra e medico di famiglia potrà essere fatta contestualmente alla vaccinazione Covid anche nei centri vaccinali delle Asl: a Prato in via Lavarone. Coloro che vorranno vaccinarsi in uno di questi Centri dovranno prenotarsi sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.