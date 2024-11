Sarah Cooperativa subito alla grande

Inizio di stagione top per Sarah Cooperativa Calcio a 5 che si è aggiudicata il successo nel Torneo d’apertura organizzato dalla Playleague Midland. Il torneo prevedeva la partecipazione di dieci squadre tra cui le campionesse italiane del Mix Team. La Sarah Cooperativa ha chiuso il girone a punteggio pieno poi semifinale vinta 4-2 contro l’Amistad Latina. In finale contro la corazzata Mix Team, squadra detentrice del titolo di campione d’Italia è stata una gara pirotecnica che ha visto la formazione del presidente Marco Plumari chiudere il primo tempo in vantaggio per 3-0 per poi essere però raggiunta sul 3-3. Il gol vittoria del 4-3 è arrivato a 10 minuti dalla fine ed ha regalato la più importante impresa degli ultimi quattro anni di vita della società. I gol di Rossella Afflitto, Irene Spagna e da Silvia Vitali. Questa la squadra: tecnico Simone Risorti, vice Daniele Righi con Alessia Tridico, Ernesta Tomassetti, Valentina Abbate, Francesca De Min, Giulia Sinatti, Irene Spagna, Miriam Chiappini, Silvia Vitali, Marta Quercioli, Rossella Afflitto.

M.M.