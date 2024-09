San Domenico. La piazza versione green

Tantissima gente ha affollato ieri piazza San Domenico dove era stata organizzata la manifestazione "Piazza in movimento", in "risposta" al degrado e agli episodi violenti segnalati nelle ultime settimane che affliggono la zona. La bella e calda giornata di ieri ha favorito la partecipazione di moltissimi pratesi che hanno passato così una domenica di svago all’aria aperta, avendo la possibilità di conoscere qualche sport nuovo. Un’iniziativa che è piaciuta e che – sperano residenti e commercianti – venga replicata il più presto possibile.

La piazza è stata chiusa al traffico dalle 8 alle 20 e ha ospitato attività e iniziative di intrattenimento e informazione su come è possibile spostarsi in modo più ecologico (la giornata rientrava nella Settimana europea della mobilità sostenibile). E’ stato inoltre possibile provare bici speciali e cargo-bike, mentre alcune aree erano state attrezzate per lo sport. C’erano un salotto relax e lettura, presentazioni di discipline orientali come il tai-chi, lezioni di hip hop, ma anche la musica con le street band e il teatro dei burattini, laboratori creativi e la possibilità di giocare a baskin (basket inclusivo).

Dalle 10 è partita una "biciclettata" di poco meno di dieci chilometri (l’arrivo è stato sempre in piazza San Domenico), lungo percorsi ciclabili nuovi o esistenti da più tempo, per favorire la conoscenza e l’utilizzo delle piste della città e la promozione degli spostamenti con mezzi alternativi all’automobile.