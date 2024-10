San Biagio senza pace. Frana un altro tratto. Famiglia ancora isolata

Un tratto di strada di via San Biagio è franato nel rio Cascia, fra Seano e Bacchereto. Per la famiglia che vive in quella strada ricomincia l’incubo dopo solo 2 mesi dai lavori di messa in sicurezza. Ieri mattina i vigili del fuoco hanno transennato la sponda della strada e invitato i residenti a non percorrerla in automobile ma solo a piedi, come del resto hanno fatto per 10 mesi per andare a lavorare e tornare a casa a sera con le borse della spesa. Massimo Vernacchia, la moglie Cosima Maggi e la figlia Antonella sono disperati: mesi per chiedere la riparazione della strada vicinale, effettuata per il 50% con le loro risorse, e ritrovarsi di nuovo in queste condizioni. "In agosto – spiega Cosima Maggi – con il nulla osta della direzione del Genio Civile Valdarno Centrale abbiamo ricostruito la nostra parte di strada e l’altro proprietario, la tenuta di Capezzana, ha riparato l’altro tratto di strada con modalità diverse dalle nostre. La pioggia di giovedì notte ha indebolito la massicciata nella parte iniziale. A questo punto abbiamo bisogno di un sopralluogo del Genio Civile per verificare anche l’esistenza e la regolarità di un invaso di acqua piovana posto sui terreni di proprietà di Capezzana a circa 50 metri a monte del tratto di strada franato da cui ha origine un fosso minore/campestre ove viene convogliato il troppo pieno dell’invaso stesso. Un altro anno così non lo possiamo passare. Chiediamo un sopralluogo degli enti". Il temporale di ieri è stata la mazzata finale: dopo le forti piogge dell’ 8 settembre il punto cruciale del tratto franato sul demanio idrico presenta un dilavamento dei sassi e delle pietre utilizzate per ricostruirlo e un evidente avvallamento del livello del piano stradale ripristinato. Nell’agosto scorso il Genio Civile aveva autorizzato la realizzazione di una scogliera sulla sponda destra del Rio di Cascia per il ripristino del tratto. A Seano restano aperte due criticità, quella di via San Biagio e via Valle dove il ponticino sulla Furba, dopo il 2 novembre, è stato chiuso al transito delle auto per il crollo di un pilone, oltre al fatto che via Valle è da riasfaltare in alcune parti. In via Carmignanese, invece, nella notte c’è stato il cedimento di una quercia secolare lungo la SP11 in direzione Carmignano. L’albero è caduto nel campo vicino e in parte sulla carreggiata.

M. Serena Quercioli