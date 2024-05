"Salta su oltre il ponte". Il progetto contro la dispersione scolastica

Oggi alle 17,30 nel parco della Liberazione (ex Ippodromo) in via Roma è in programma la Festa del progetto “Salta su. Oltre il Ponte” con la presenza dei bambini e delle bambine, dei docenti volontari e delle famiglie. Sarà una occasione di incontro e di gioco per fare un bilancio dei percorsi compiuti e delle prospettive future. Sono previste attività di animazione con l’operatrice Trilly e una merenda conviviale coi prodotti locali.

“Salta su. Oltre il ponte” è un progetto extrascolastico di accompagnamento allo studio individuale per contrastare la dispersione scolastica e per promuovere corretti stili alimentari nelle nuove generazioni che vede coinvolti nelle attività insegnanti volontari di scuola primaria e secondaria di primo grado in pensione ed esperti di educazione e cultura alimentare. Destinatari del progetto sono gli alunni e le alunne dalla classe seconda/terza di scuola primaria alla classe prima secondaria, che presentano fragilità nelle abilità di base, lettura, scrittura, calcolo, non giustificate da difficoltà significative collegate a disabilità, disturbi, recente migrazioni. Le attività si svolgeranno fino al 31 dicembre 2024. Per informazioni e prenotazioniArciragazzi Prato, [email protected], tel. 0574422019.