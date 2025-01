Stop ai furbetti della rotonda: il Comune blocca il trucco saltafila

Prato, 25 gennaio 2025 - Da oggi i mezzi che percorrono viale Leonardo Da Vinci in direzione Pistoia non potranno più utilizzare la rotatoria all’incrocio tra via Marx, via dell’Autostrada e viale Leonardo da Vinci al Soccorso, per saltare la fila che si crea lungo lo stesso viale Leonardo da Vinci in corrispondenza del passaggio da due a una corsia. In attesa che Anas costruisca il tunnel che permetterà il raddoppio del tratto, il Comune di Prato, anche su sollecitazione di molti cittadini, ha deciso di sistemare dei new jersey in cemento sulla rotatoria in modo che chi arriva da viale Leonardo Da Vinci non possa più tornare indietro verso la stessa arteria stradale, ma sia costretto a imboccare via Marx.

Non cambierà nulla per chi proviene da via dell’Autostrada che potrà sia svoltare verso viale Leonardo Da Vinci in direzione Pistoia che procedere verso via Marx. In occasione di tale sistemazione, sono stati effettuati anche dei lavori di ripristino dell’asfalto in più punti del tratto oggetto dell’intervento.