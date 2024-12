Rlc Sistemi non va, Perugia troppo forte

Niente da fare per la Rlc Sistemi in serie B regionale. Prato soccombe fra le mura amiche contro la Sisas Pallacanestro Perugia, che ottiene la decima vittoria imponendosi alle Toscanini per 73-42. Un risultato che consente alle biancorosse di coach Posti di restare in testa al gruppo, a braccetto con le pistoiesi di Nico Basket, vittoriose contro Valdarno, e che lascia al contrario la formazione pratese a quota 10 punti. Parte subito forte la formazione umbra, con le triple di Cragnolino e Scarpato che consentono subito di dare un’accelerata importante. Primo quarto che si chiude così sul 12-25 in favore delle ospiti. Nel secondo quarto però, Prato esce fuori alla distanza e piazza un 17-9. Al rientro dagli spogliatoi Perugia torna a fare la voce grossa con un parziale di 3-13. Inutili i tentativi di resistenza locale. Troppo forti le perugine. Ecco il tabellino della Rlc Sistemi: Peri, Sautariello 9, Morello 6, Cecchi 3, Mandroni ne, Billi 2, Trucioni 7, Ponzecchi 6, Popolo 2, Franchini 7. All. Pilli.

L.M.