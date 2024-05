Rivoluzione in centro. Torna il doppio senso. Ecco cosa cambia dal 15

Doppio senso in via Vittorio Emanuele e ponte al Molino, dal 15 maggio si torna alla circolazione di due anni fa. Il sindaco Riccardo Palandri ha firmato l’ordinanza che diventerà operativa al termine dei lavori per l’apposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale che inizieranno da lunedì. Si chiude così un lungo periodo di polemiche ma con un occhio di riguardo verso la salvaguardia dei ponti. La Provincia di Prato, infatti, ha già emesso ordinanza per vietare il transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, lungo il ponte della SR66 al km 19+930 (ponte alla Furba) al confine tra Poggio a Caiano e Carmignano. I mezzi saranno quindi deviati a Tavola e rientreranno a Seano dalla tangenziale.

Il ponte sulla Furba sarà poi oggetto, come annunciato, di lavori di consolidamento. Tornando al centro storico di Poggio, il ponte all’Asse sarà percorribile in entrambe le direzioni Pistoia/Firenze eccetto per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle aziende di raccolta dei rifiuti. In via Vittorio Emanuele II è revocato il senso unico e torna il doppio senso nel tratto da via Soffici a via Cioppi con l’eliminazione di tutti gli stalli di sosta posizionati sula lato sinistro di via Vittorio Emanuele, verso Ponte all’Asse. Rimangono quindi i parcheggi sul lato destro. Ecco le altre novità: in via Cioppi è revocato l’attuale doppio senso con istituzione di senso unico nel tratto tra via Vittorio Emanuele e via Italia 61 con direttrice Vittorio Emanuele/Piazza Castellani fino alla rotonda via Giotto/Maccanti e inversione del senso unico in via Cioppi nel tratto tra Via Italia 61 e Via Maccanti (segnaletica di dare la precedenza all’intersezione con rotatoria in via Giotto/Maccanti).

Ancora, ci sarà l’inversione del senso unico in via Masi con stop all’intersezione con via Italia ’61. In piazza XX Settembre ci sarà il senso unico nel tratto compreso tra largo F. Mazzei e via Pratese e in via Pratese revoca dell’attuale senso unico ed istituzione di doppio senso, dall’intersezione con via Lorenzo Il Magnifico fino al confine comunale (Ponte al Mulino). Saranno tolti gli stalli di sosta su via Pratese lato Scuderie Medicee. Revocato anche il divieto di svolta a destra da via Sottombrone a via Pratese direttrice Ponte al Mulino e istituzione di svolta sia a destra e a sinistra. Stop ai veicoli oltre le 3,5 tonnellate su ponte al Mulino (eccetto mezzi di soccorso, bus e Alia)

M. Serena Quercioli