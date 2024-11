Riscaldamento in tilt. La primaria Ciliani resta giorni al freddo: "Subito una soluzione"

Se al Buzzi piove nelle aule, non va meglio alla scuola primaria Ciliani dove da giorni non funzionano i riscaldamenti.

Da quando è stato acceso l’impianto ci sono stati problemi continui, con il risultato che i bambini della primaria sono rimasti più di una mattina al freddo, sollevando l’ira dei genitori, che hanno scritto una lettera parte al Comune per chiedere un intervento risolutivo.

Con le temperature che si abbassano, soprattutto nelle ore notturne, è frequente che le caldaie vadano in blocco

al mattino quando vengono riaccese, soprattutto se si tratta di un impianto vetusto come appunto nel caso della scuola Ciliani.

Il progetto per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento c’è, ma i tempi non sono in linea con le esigenze dei piccoli studenti, anche perché si parla di sostituire le caldaie della scuola non prima della prossima primavera.

Da oggi fino ai lavori, l’amministrazione dovrà trovare una soluzione tampone: visto che il problema si crea soprattutto la mattina

al momento dell’accensione,

un tecnico avrà l’incarico di controllare il corretto funzionamento delle caldaie e che le classi quindi si possano scaldare. Sulla questione il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno, cui si sono rivolti alcuni genitori, ha annunciato una interrogazione in consiglio comunale.