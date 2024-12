Rifiuti, il kit si ritira anche in tabaccheria

A partire da questa settimana è possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata (kit) fornito da Alia, oltre che presso gli sportelli, anche presso le tabaccherie aderenti. Grazie al nuovo servizio, i cittadini possono recarsi presso le tabaccherie e ritirare le dotazioni previste dal proprio contratto con Alia, in funzione della tipologia di utenza e di contratto: in particolare sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni e chiavette digitali. Per utilizzare questo servizio i cittadini devono semplicemente presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea.