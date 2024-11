Rievocazioni e teatro. Il Rinascimento è qui

Proseguono le iniziative promosse dal Comune di Montemurlo e dalla Pro Loco nell’ambito delle celebrazioni della Regione Toscana per i 450 anni dalla morte di due straordinari personaggi del Rinascimento: Cosimo I dei Medici e Giorgio Vasari.

Questa mattina alle 10 al teatro della Sala Banti la premiazione del concorso finalizzato alla progettazione e al conio della moneta celebrativa, riservata agli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo; al progetto hanno aderito gli studenti delle classi quarte dell’indirizzo di grafica. Nel pomeriggio al Centro Giovani (piazza Don Milani) la direttrice della Fondazione Cdse, Alessia Cecconi modera il dibattito "Tra passato e futuro. Riflessi della battaglia di Montemurlo dal 1537 ad oggi". La sera alle 21,15 al teatro della Sala Banti (piazza Libertà) Marina Mariotti (associazione Arti in scena) porta in scena lo spettacolo da lei scritto "Attenti a quei due". Le celebrazioni dai 450 anni dalla morte di Cosimo e Vasari si chiudono domani alle 9,30, sempre alla Sala Banti, con il convegno "Tra passato e futuro. Riflessi della Battaglia di Montemurlo dal 1537 ad oggi". Modera gli interventi Alessio Bandini del Comitato Regionale delle Rievocazioni storiche della Toscana. Intervengono Giovanni Cipriani (Università di Firenze) che parlerà della ’Fortuna storiografica e letteraria della Battaglia di Montemurlo’. Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani di Prato e Veronica Vestri, ricercatrice indipendente affrontano l’argomento della ’Figura di Pierfrancesco Riccio, maggiordomo di Cosimo I tra documenti e ritratti’. Le celebrazioni si concluderanno alle 12,30 in piazza della Repubblica con uno spettacolo di musici e sbandieratori in piazza della Repubblica nei pressi del nuovo parco urbano.