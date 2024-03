Prato, torna Riciclao: via alla raccolta di oggetti usati per il tradizionale mercatino

Prato, 22 marzo 2024 - Dal 28 marzo al 1 aprile apre Riciclao 2024, evento tanto atteso in città che ogni anno viene visitato da tantissime persone provenienti anche da fuori provincia. Quest'anno viene ospitato negli spazi del Mercato coperto di via Umberto Giordano, messo a disposizione dal comune di Prato per sostituire la tradizionale location di Officina Giovani, interessata da lavori di restauro.

Una manifestazione ormai tradizionale, organizzata dall’Operazione Mato Grosso e sostenuta dall’amministrazione comunale pratese e da tutte quelle della provincia, che unisce concretamente e valori di grande attualità, come la difesa dell’ambiente, la solidarietà e la partecipazione dei giovani ad un’attività manuale e reale. Sarà infatti un vero e proprio esercito di giovanissimi volontari, disposti ad usare mani e piedi al servizio della solidarietà e animati dal desiderio di vivere le vacanze di Pasqua in modo diverso. Invaderanno le strade della nostra provincia dal 28 al 30 marzo per raccogliere, di casa in casa, tutti quegli oggetti che prendono la polvere negli armadi, nei garage e nelle soffitte della nostre abitazioni: abbigliamento di ogni genere, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti in buono stato, libri, fumetti, dischi, antiquariato e piccoli arredi.

Tutti i cittadini possono partecipare alla raccolta consegnando direttamente ai volontari gli oggetti nelle date prestabilite quando passeranno di casa in casa (per chi ha ricevuto il volantino) o portandole direttamente al mercatino di Riciclao. I ragazzi che parteciperanno a queste giornate saranno ospitati nei locali della parrocchia del Sacro Cuore a Prato. Un’occasione unica per rimettere in circolo materiale che finirebbe nei rifiuti: una vera operazione di economia circolare, arricchita dall’obiettivo di sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina. Tutto il materiale raccolto sarà selezionato e messo in vendita nella nuova location del Mercatino del Riuso di Riciclao aperto da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile. Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare la pagina facebook di Riciclao.