Riaperta via della Badia . E’ stato rimosso il faggio danneggiato dal forte vento

Via della Badia a Montepiano ha riaperto al traffico veicolare e pedonale. Sono terminate infatti le operazioni di rimozione del faggio secolare che sabato intorno alle 13 era stato danneggiato dal forte vento all’altezza di villa La Delfiniana (civico 18). Le raffiche avevano provocato gravi danni a due alberi ad alto fusto: alcuni grossi rami erano caduti, altri restavano pericolanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la VAB per le operazioni di messa in sicurezza e il transennamento, ma è stato necessario attendere lunedì per far intervenire la piattaforma dotata di cestello in grado di raggiungere i 30 metri di altezza per mettere in sicurezza l’area. "E’ stata un’operazione condotta nel più breve tempo possibile per liberare il passaggio dal rischio di caduta delle piante e dei rami pericolanti – ha sottolineato la sindaca Maria Lucarini – In poche ore è stata tolta una gran quantità di legname".

Dal pomeriggio di sabato l’accesso alle auto e ai pedoni all’altezza del numero civico 18 di via della Badia è rimasto interdetto per circa 40 metri, è stato attivato il doppio senso di marcia all’intersezione con via dell’Appennino perché i residenti potessero raggiungere le abitazioni e il traffico è stato deviato in via del Casone per raggiungere via della Badia nel tratto successivo all’interruzione.

Per gestire le modifiche al traffico, considerando anche il considerevole afflusso di visitatori a Montepiano soprattutto nella giornata di domenica, è stata attivata l’associazione nazionale Carabinieri, e nello specifico la sezione di Vernio.