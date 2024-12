Quantum R-Evolution. La mostra di Evangelisti allo studio BBS-Pro

Lo studio BBS-Pro di via del Carmine propone Quantum R-Evolution, mostra di Nicola Evangelisti organizzata in collaborazione con TerraMedia, a cura di Davide Sarchioni. Artista multimediale tra i protagonisti della Light Art internazionale, Evangelisti (Bologna, 1972) presenta una serie di lavori fotoluminescenti parte del ciclo New quantum, realizzati tra il 2021 e il 2022, insieme ad altre nuove opere inedite nate dalla collaborazione con l’artista Silvia Serenari (Piombino, 1974).

Il titolo allude a un’evoluzione ulteriore del pensiero contemporaneo frutto di studi e riflessioni in merito alle epocali scoperte scientifiche che alla fine del XX secolo hanno scardinato qualsiasi possibilità di analisi deterministica delle cose del mondo con le conseguenti trasformazioni culturali in ogni ambito della vita umana. La mostra, concepita come una grande installazione, è pervasa delle immagini dell’iride dell’occhio umano.

Con questa mostra lo studio BBS-pro continua il suo percorso volto a sperimentare l’arte contemporanea nei luoghi di lavoro formulando connessioni culturali con il luogo e tra arte e impresa. La mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.