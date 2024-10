Quando il palco diventa "La tana"

Per un fine settimana il palcoscenico del Politeama prenderà i colori di un bosco incantato, fra bruchi, chiocciole, orsi e creature danzanti, ciascuno con una sua ‘tana’. Si gioca in casa con la compagnia pratese Tpo e il secondo appuntamento della rassegna "Prima a teatro", pensata per gli spettatori più piccoli a sedere sul palcoscenico, sopra dei comodi cuscini: in scena sabato 12 e domenica 13 ottobre, alle 17, "Tana" porta la firma di una realtà teatrale di eccellenza del teatro per ragazzi come il Tpo, riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di combinare narrazione teatrale e tecnologie immersive. In questo spettacolo di danza pensato per i piccolissimi (fascia d’età da 1 a 5 anni), prodotto insieme a Sardegna Teatro e Fuorimargine, si dà vita a un divertente gioco teatrale in cui due bambine danzano nel bosco fino a imbattersi in un bruco, un orsacchiotto, una chiocciola. Saranno questi animali fonte d’ispirazione per le due protagoniste dallo sguardo incantato (Valentina Sechi e Giulia Vacca). Nella parte finale dello spettacolo (le coreografie sono firmate da Sara Campinoti, Valentina Sechi e Giulia Vacca), lo spazio si aprirà all’interazione con il pubblico, diventando il luogo in cui i bambini e le bambine potranno sperimentare ed esplorare forme e suoni messi in gioco per loro.