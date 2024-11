Pubblici esercizi, Tommaso Gei entra nel Consiglio nazionale della Fipe

Prato, 21 novembre 2024 - Tommaso Gei è stato eletto all’interno del Consiglio nazionale della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. La nomina è avvenuta il 20 novembre, a Roma. Gei, già presidente di Fipe Pistoia e Prato, nonché vicepresidente di Confcommercio, entra così a far parte dell’organo che traccia l’orientamento, il posizionamento e le strategie del settore nel Paese. “Questa nomina – commenta Gei - è prima di tutto un riconoscimento importante per il territorio. Significa che il lavoro che siamo riusciti a compiere in questi anni è stato particolarmente apprezzato: è frutto di una sinergia costante tra i titolari dei pubblici esercizi, la Confcommercio interprovinciale e quella toscana. Adesso – prosegue – continueremo a portare le istanze che provengono dalle attività dei nostri territori ai livelli più alti, affrontando le sfide che caratterizzano il settore. La prima e più evidente è quella di riuscire a valorizzarci ancora meglio: per quello che rappresentano dal punto di vista sociale ed economico, e in termini di restituzione di una qualità della vita alta a cittadini e visitatori, i pubblici esercizi necessitano di acquisire maggiore dignità. Il settore, del resto, contribuisce in modo decisivo a tutelare l’identità dei territori, i nostri stili di vita, la nostra capacità di accogliere. Rappresentare la voce di Prato e di Pistoia su scala nazionale significa, per me, ricordare tutto questo ogni giorno”. Gei, titolare del ristorante “Il Capriolo”, in Via Roma, arriva alla carica partendo da un percorso lungo e intenso. Ha iniziato come ristoratore nel 2008, portando avanti esperienze di successo e diventando, nel tempo, un punto di riferimento per il territorio. È stato nominato Presidente Fipe nel 2015, grazie all’impegno costantemente profuso per valorizzare l’enogastronomia come linea strategica volta a tutelare le tradizioni, sperimentare idee innovative ed attrarre quindi, in ultima analisi, l’attenzione di residenti e turisti.