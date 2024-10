Premio Prato Poesia oggi in Lazzerini

Oggi alle 17 in Lazzerini si terrà la premiazione del concorso Premio Prato Poesia Nicola Fini, organizzato dall’omonimo comitato e giunto alla sua VII edizione. E’ rivolto e agli autori che hanno pubblicato una raccolta di poesia entro gli ultimi 10 ann e ha lo scopo di valorizzare la poesia edita e confermare il valore di Prato come città legata alla cultura letteraria. Ecco i dieci finalisti i e i titoli delle opere: Valentina Furlotti, Fosforescenze; Jonathan Rizzo, I Blues; Grazia Procino, Filottete; Ezio Settembri, D’altra luce; Sofia Fiorini, La perla di Minerva; Christian Sinicco, Ballate di Lagosta; Luca Chendi, Terapeutica; Rosa Salvia, In questo mondo e accanto; Carlo Ferrucci, Nel cuore del contrasto; Lavinia Frati, La voce sognante. Alcuni brani delle opere saranno letti dall’attrice Irene Biancalani. La giuria è composta da Giovanni Nuti (foto), medico, musicista e poeta, Simone Lisi, scrittore, Valeria Caliandro, musicista e cantautrice, Serena Magnini, insegnante di lettere e poetessa, Lamberto Scali, psicoterapeuta. "Un piccolo premio, il nostro – dice Giovanni Nuti – fortunatamente libero dai vincoli commerciali dei “grandi”, che può permettersi di rimanere autentico e fedele ai suoi obiettivi. Un premio che è cresciuto sorprendentemente, con opere di forte valore letterario ci arrivano numerose. Un premio dedicato al valore della cultura classica e dell’insegnamento, come radici dell’evoluzione umana".