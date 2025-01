Premio David Sassoli. Partono le candidature per giornalisti under 40

Al via la seconda edizione del "Premio Giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli" per rendere omaggio al giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso l’11 gennaio 2022. Anche questa volta, come nella prima edizione che si è svolta con successo l’anno scorso, il premio è riservato a giornalisti under 40, autori di articoli e servizi che mettano in risalto il rapporto tra Europa e territori, così caro a Sassoli.

David Sassoli, figura di spicco del giornalismo e della politica europea, era profondamente legato a Galciana, frazione di Prato, grazie alla sua storia familiare: la madre Rosanna Ghelardi e la nonna materna Eunice Gori erano originarie di questa terra. Sassoli trascorse spesso periodi a Galciana presso i nonni e, anche in età adulta, vi tornava regolarmente per brevi visite a parenti e amici quando gli impegni di lavoro o politici lo portavano a Firenze e Prato.

Il concorso è aperto a giornalisti under 40 di qualsiasi nazionalità che pubblichino in lingua italiana. I partecipanti potranno candidarsi con articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi tra l’1 agosto 2024 e il 31 luglio 2025, data entro la quale dovranno essere inviate le candidature attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’associazione: www.galcianasviluppo.it.

La giuria composta da giornalisti valuterà le opere in concorso per individuare i vincitori nelle tre categorie: "Carta stampata e agenzie di stampa", "Online" e "Radio e Tv". La prima edizione del Premio ha ricevuto il patrocinio del Parlamento europeo, della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Prato, dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e della Fondazione cassa di risparmio di Prato. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale dell’associazione nella sezione Premi.