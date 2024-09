Prato, piazza del Mercato Nuovo gremita per ‘Una zampa per amico’

Prato, 28 settembre 2024 - Piazza gremita e tanti applausi per gli agenti a quattro zampe delle Unità cinofile delle forze dell'ordine toscane e anche di altre regioni, che in piazza del Mercato Nuovo sono stati protagonisti di diverse dimostrazioni di intervento insieme ai loro addestratori. Nell'ambito di “Una zampa per amico – condividere la vita con il proprio cane", organizzata dall’associazione Società Educazione Cinofila in collaborazione con il Comune di Prato e con il patrocinio della Regione Toscana, Enci - Ente Nazionale Cinofilia Italiana, Provincia di Prato e Comune di Carmignano. Ad aprire l’evento sono state la sindaca Ilaria Bugetti e il prefetto Michela La Iacona insieme alle autorità civili e militari della città.

La piazza stamani era gremita di persone, tra cui molti studenti delle scuole medie e delle superiori, che hanno assistito alla simulazione di un furto e di un'operazione contro lo spaccio di stupefacenti. Con agilità e prontezza i cani sono riusciti a bloccare i malviventi dando un aiuto fondamentale agli agenti. Tra gli ospiti illustri il comandante Alfa, uno dei primi elementi scelti nel 1977 per il Gis (Gruppo di Intervento Speciale) dell'Arma dei Carabinieri, considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Presente anche il maresciallo Giuseppe Giangrande, che nel 2013 a Roma fu gravemente ferito mentre prestava servizio per il giuramento del governo Letta. Alle 20:30 è previsto il musical teatrale “Lascerò che una nuvola Vi accompagni”, portato in scena dall’associazione “Tutti x Uno”, composta dagli agenti di scorta del giudice antimafia Antonino Caponnetto. Lo spettacolo è proprio dedicato alla storia di questo straordinario magistrato che ha lavorato fianco a fianco di Falcone e Borsellino. Sarà presente anche l'unico agente della scorta sopravvissuto alla strage di Capaci.