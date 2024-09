Prato, la filiera corta e i mestieri fanno scuola anche al Salone del Gusto di Torino

Prato, 27 settembre 2024 - Prato, i suoi prodotti e i suoi artigiani della filiera corta protagonisti a Terra Madre Salone del Gusto 2024, in programma da oggi, 26 settembre, fino a lunedì 30 al Parco Dora di Torino, organizzato da Slow Food in collaborazione con la città di Torino e la Regione Piemonte. Nel panel dedicato al tema "Nuovi modi di fare scuola. Come città diverse possono crescere insieme" è intervenuta l'assessora alle Attività produttive Benedetta Squittieri, che ha presentato i progetti che il Comune di Prato sta portando avanti insieme alle associazioni di categoria e a vari produttori per promuovere le specialità del territorio, ma anche uno stile di vita più sano a partire da ciò che mettiamo in tavola. Presente anche la presidente della condotta pratese di Slow Food, Luisa Peris.

"La manifestazione mette insieme varie città italiane ed internazionali sul tema del cibo e su come questo abbia un impatto su cambiamenti climatici e sulla qualità della vita e della salute - spiega l'assessora Squittieri - L'obiettivo è raccontare le buone pratiche adottate da Prato con diverse iniziative, come i mercati di filiera corta, i laboratori di pasticceria e panificazione organizzati nelle scuole grazie ai maestri artigiani della nostra città, l'accordo per la coltivazione del luppolo e altro ancora. Tutto questo fa parte di una più ampia strategia di promozione dei nostri prodotti e dei nostri mestieri, per adottare stili di vita più sani ma anche per conservare e trasmettere tradizioni e saperi. Terra Madre è quindi una tappa importante di questo cammino per avviare il percorso che ci porterà alla condivisione di vere e proprie food policy come stanno facendo le grandi città italiane".

Il Comune di Prato fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili, finalizzata allo svolgimento di attività per la promozione delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, economica, culturale e istituzionale sulla base dei 17 Obiettivi di Agenda 2030 dell'Unione Europea. Inoltre il Comune nell'ottobre 2022 ha firmato il Protocollo d'intesa per la promozione della filiera agroalimentare pratese, e ha inoltre sottoscritto il Protocollo d'intesa per la promozione della filiera del luppolo pratese. Sempre di quest'anno la sottoscrizione dell'accordo per la promozione della tradizione gastronomica del pane Granprato, della pasta fresca, dei biscotti e della pasticceria, con il coinvolgimento di tanti soggetti di rappresentanza e operatori del territorio.