Prato in forma, medaglie e finali

Continua l’intensa l’attività del Judo Club Prato. Nel trofeo "Città del Tessuto", hanno conquistato il podio Alessandro e Sebastian Kapplari, Silvia Di Caprio, Gherardo Colzi, Melissa Bove e Carla Xu. Alle qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti di A2, che si svolgeranno

a metà maggio a Perugia, sul podio dei 73 kg è finito Andrea Macrì che così si è garantito la finale; non sono invece riusciti a qualificarsi il fratello Alessio e Lorenzo Malirder, entrambi non al top a causa di recenti infortuni. Gli atleti Master del Judo Club Prato, nel dettaglio Giada Fallani Marco Marcheselli e Fabio Santini, saranno inoltre protagonisti nella seconda prova valevole per l’assegnazione

del Trofeo Italia. "Saranno impegnati a Bologna, nella seconda prova del ‘Gran Prix Master’ valida per l’assegnazione del ‘Trofeo d’Italia Master’ – spiega il maestro Beppe Macrì –. Una competizione che servirà come test, in vista dei Campionati Europei, che si svolgeranno dal 4 al 10 giugno

a Sarajevo e che vedranno la partecipazione dei nostri tre atleti".