Prato, finalmente la vittoria. Tre gol al Follonica per il rilancio

Hockey Prato

3

Follonica

1

Hockey Prato: Vespi F. (Vespi A.), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Poli, Capuano Alberto. Allenatore: Bianchi.

Follonica: Grossi (Maggi Ernesto), Fabbri, Agresti, Masini, Talarico, Maggi Adriano, Balducci, Mariotti, Galgani. Allenatore: Aloisi.

Arbitro: Lossi di Forte dei Marmi.

Marcatori: 14’12" e 19’46"p.t. Baldesi, 23’52"Fabbri, 17’56"s.t. Capuano Alberto.

Finalmente è arrivata la prima vittoria in campionato di serie A2 per l’Hockey Prato che al PalaRogai supera per 3-1 il Follonica e aggancia la squadra del Golfo e il Salerno a quota 3, lasciando all’ultimo posto il Viareggio Hockey, prossimo avversario dei biancazzurri sabato prossimo. La sblocca Baldesi al 15’. Al 20’ lo stesso Baldesi realizza la doppietta personale su assist di Alberto Capuano. Il Follonica accorcia le distanze a un minuto dall’intervallo. Nella ripresa la partita resta aperta. Prima Alberto Capuano fallisce un tiro diretto e al 18’ realizza il 3-1.