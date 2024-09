Prato cinico e spietato, che colpaccio

Non poteva cominciare meglio il campionato del Prato, che piazza il colpaccio a Ravenna nella prima giornata del girone D di Serie D, imponendosi per 2-1.

Alla vigilia, mister Maurizio Ridolfi aveva chiesto cinismo ai suoi e viene accontentato: due conclusioni verso lo specchio, altrettanti gol. Insomma massimo risultato e tre punti che fanno subito morale e danno fiducia per le prime giornate particolarmente impegnative.

A far esultare i biancazzurri è Giusti all’88’, dopo che i giallorossi nel primo tempo avevano pareggiato con Lo Bosco il vantaggio firmato da Marino.

L’avvio di gara della formazione allenata da Mauro Antonioli è arrembante, con Fantoni decisivo sulla conclusione ravvicinatissima di Di Renzo, mentre poco dopo D’Orsi non inquadra la porta. Scampati vari pericoli, la compagine laniera mette la testa fuori dalla sabbia e alla prima vera sortita offensiva passa con Marino, che al 20’ batte Fresia con un tiro preciso da fuori area. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 33’ Lo Bosco timbra di testa l’1-1, risultato con il quale le due squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

L’avvio di ripresa è equilibrato, anche perché il Ravenna rallenta il forcing. Almeno fino alla seconda parte della frazione, quando cerca di spingere il piede sull’acceleratore. Fantoni si salva in qualche modo su Rrapaj prima e su Di Renzo poi.

Al 76’ il neo entrato Rossetti si divora letteralmente il gol che sarebbe valso il 2-1: la sua girata sul cross di D’Orsi termina incredibilmente out. Escono di centimetri pure la deviazione di Venturini e il mancino di Rrapaj fra l’82’ e l’84’.

Il Ravenna spinge per vincerla, ma a segnare è il Prato, con Giusti che anticipa i difensori e Fresia, firmando all’88’ la rete del successo. Già, perché i locali vanno solo vicini al 2-2 con Manuzzi, su cui è attento Fantoni, salvato subito dopo da Conson sull’ultimo disperato tentativo ad opera di Venturini.

Si chiude la prima giornata d’esordio del campionato con il colpaccio del Prato allo stadio Bruno Benelli. Il campionato biancazzurro comincia con una vittoria pesantissima per i lanieri, che espugnano il campo di una delle favorite al salto di categoria. Per i biancazzurri un trionfo che dà fiducia a tutto l’ambiente, in quanto arrivato ai danni di un avversario costruito per vincere il campionato.

Mister Ridolfi proprio alla vigilia della partita aveva professato convinzione nei mezzi della sua squadra chiedendo lucidità e aggressività a tutti i giocatori. Se il buongiorno si vede dal mattino...

Francesco Bocchini