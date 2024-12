Poveri, ma belli: Prato e gli anni ’50

Torna la storia partecipata della Scuola del Popolo a cura di Annalisa Marchi e Lucia Pasquetti. Giovedì alle 16.30 alla Camera del Lavoro "Poveri, ma belli, quegli anni Cinquanta ricchi di speranza. Vita sociale a Prato e nella val di Bisenzio". Protagoniste saranno le oltre sessanta foto d’epoca, gran parte delle quali della Fondazione Cdse, ma anche dall’iniziativa di appassionati locali. I documenti supportano una cornice storica significativa, giocata sui temi forti degli anni Cinquanta, al tempo delle processioni e dei cortei, delle crescente partecipazione delle donne alla vita sociale e politica, dei biliardini nei circoli per attrarre giovani, delle tombole casalinghe, quando cambiano i consumi alimentari e gli arredi nelle case, soprattutto si assiste a un movimento di popolazione, segnato dallo spopolamento della montagna e dalle migrazioni in particolare dal sud d’Italia. Memorie familiari e immagini simboliche si intrecciano con la storia del lavoro, con gli scioperi contro la smobilitazione delle grandi fabbriche, quando nascono i tessitori conto terzi e dilaga il lavoro a domicilio e si guarda con speranza alla scuola. Non è un caso che la parte finale dell’incontro sia dedicato ad un giro tra via Vergaio, via Convenevole e via del Seminario, sede della scuola media, destinata a diventare un perno della riforma del 1962. Gradita la prenotazione alla mail [email protected].