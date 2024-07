Lavori, ponte alla Vittoria chiuso fino a settembre

Prato, 19 luglio 2024 – Per gli interventi di risanamento di ponti, passerelle e viadotti finanziati dal Pnrr, il Ponte alla Vittoria sarà chiuso al transito dalle 9 di mercoledì 24 luglio fino ai primi di settembre.

L'intervento di manutenzione straordinaria viene realizzato in questo periodo in cui la scuola è chiusa e approfittando del minor traffico di agosto per limitare i disagi per la viabilità. Sarà garantito il passaggio pedonale sulla sponda destra per chi guarda il ponte e ha alle spalle piazza San Marco.

Durante la chiusura il traffico diretto verso via Firenze, la Stazione Centrale o via Matteotti sarà deviato verso via Tiziano, via Arcivescovo Martini, Ponte XX SEttembre e via Matteotti. Il Trasporto Pubblico Locale seguirà le deviazioni lungo la via Arc. Martini per raggiungere il terminal di piazza Stazione.