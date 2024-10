Piazza XX Settembre. È ripartito il cantiere

Piazza XX Settembre, il cantiere è ripartito e l’opera potrebbe essere consegnata entro Natale. La piazza verrà realizzata come da progetto iniziale, le uniche modifiche hanno interessato la viabilità, richieste con una variante. "Niente è stato modificato significativamente dal progetto – precisa il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – ci siamo preoccupati solo della sicurezza stradale e infatti la piazza sarà delimitata da specifici dispositivi. Un appunto però lo faccio. Il monumento ai caduti andava lasciato nella sua collocazione originaria. Messo così sul lato destro, sembra in disparte e non viene valorizzato. Sinceramente, non lo avrei spostato". Il restyling della piazza prevede la messa a dimora delle piante, già realizzata, al centro gli arredi architettonici, la ripavimentazione, una fontana a filo pavimento e giochi per bambini. Le uniche modifiche, richieste con la variante in corso d’opera, sono solo quelle relative alla viabilità di via Vittorio Emanuele e via Pratese. "Tengo a precisare – sottolinea Palandri – che se i lavori finora non erano ripartiti era solo per motivi tecnici. Esistono dei tempi che vanno rispettati e, nel nostro caso, erano quelli della variante. Non è mai stata intenzione di questa giunta fermare il cantiere di piazza XX Settembre: la nostra volontà era ed è quella di terminare quanto prima le opere previste per ridare la piazza ai poggesi". Ora resta il nodo di ponte al Molino: il consiglio comunale il 30 settembre ha approvato la delibera per chiede il ripristino del doppio senso di circolazione alla Provincia di Prato che sarà funzionale anche ai lavori per la nuova rotonda su via Roma e il parcheggio. La ditta Isidoro ha iniziato il trasloco dei materiali nella nuova sede di via Montefortini a Comeana.

M. Serena Quercioli