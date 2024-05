Piano asili, da Roma 500mila euro per Vaiano

PRATO

Nel giorno in cui gli amministratori del Pd di Prato e dei Comuni della provincia si sono ritrovati in piazza del Comune per sottolineare che le cifre spese dopo l’alluvione pesano come macigni sui bilanci e per chiedere di poter contare il prima possibile sui fondi del governo, dalla deputata pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta arriva una buona notizia per la Vallata: la notizia che nel decreto sul Nuovo Piano Asili Nido Pnrr sono previsti quasi 500 mila euro per Vaiano.

"Nel provvedimento, sono presenti i criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le province, attraverso l’individuazione dei beneficiari, con il relativo importo che spetta in base al numero minimo di posti da attivare – ricorda la parlamentare pratese – . Le risorse sono destinate alla realizzazione di nuove costruzioni e alla riconversione di edifici che non sono attualmente destinati ad asili nido. Vaiano potrà beneficiarne, con 20 posti da attivare. Questi interventi rappresentano una ulteriore conferma dell’impegno che il governo Meloni ha assunto per le famiglie e per le loro esigenze – continua – grazie alla garanzia di servizi fin dalla prima infanzia, l’esecutivo continua a dimostrare la cura che lo Stato Stato deve assicurare ai cittadini".

Ricordiamo che sono quasi quasi 44 i milioni di finanziamenti previsti per la Toscana nel decreto sul Nuovo Piano Asili Nido Pnrr (43.824.000 di euro). ù

La misura, prevista per realizzare nuove strutture ma anche per convertire edifici esistenti, prevede 8,3 milioni per l’area metropolitana di Firenze, 7,5 milioni per la provincia di Lucca, quasi 7 milioni per Pisa, 5,5 milioni per Pistoia, 4,5 milioni per Grosseto, quasi 4 milioni per Arezzo, 2,2 milioni per Massa e anche per Livorno, più di 2,16 milioni Siena, 500 mila euro per Prato. A beneficiare dei fondi nella nostra provincia sarà appunto Vaiano, come ricordato ieri dall’onorevole di Fratelli d’Italia.